Zur Imitation von Gehirntätigkeit: Russische Forscher entwickeln biomorphes Neuronen-Modell

Ein russisches Forscherteam an der Staatlichen Universität Tjumen (Westsibirien) hat ein biomorphes Modell eines Neurons entwickelt und konzeptionelle Prinzipien für den Aufbau eines darauf basierenden neuronalen Netzes formuliert. Die Forschungsergebnisse sind in der Fachzeitschrift „Neural Computing and Applications“ veröffentlicht.