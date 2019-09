Gefährliche Verunreinigungen: Magenmedikamente mit Ranitidin zurückgerufen

In der EU werden einige Medikamente mit dem Wirkstoff Ranitidin zurückgerufen. Im Rahmen einer vorsorglichen Untersuchung wurden in ranitidinhaltigen Arzneimitteln geringe Spuren des Stoffes N-Nitrosodimethylamin (NDMA) nachgewiesen, der von der Internationalen Agentur für Krebsforschung der WHO als wahrscheinlich krebserregend eingestuft wird.