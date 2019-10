Von der ISS zurück: Landung von Sojus-Raumschiff – Live

Am Mittwoch kehrt das Sojus-Raumschiff MS-12 zurück zur Erde. Nach sechs Monaten Weltraum-Aufenthalt kriegt damit die dreiköpfige Crew wieder festen Boden unter die Füße. Die Abdockung von der internationalen Raumstation und Landung auf der Erde kann hier live verfolgt werden.

Roskosmos-Kosmonaut Alexej Owtschinin und die NASA-Astronauten Christina Hammock Koch und Nick Hague kehren nach einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation (ISS) wieder auf die Erde mit dem Sojus-Raumschiff MS-12 zurück. Hier ist der gesamte Ablauf vom Abdocken bis zur Landung zu sehen:

© Foto : ESA–A. Conigli ESA-Astronaut Luca Parmitano

Das Kommando über die Raumstation hatte am Vortag Owtschinin in einer offiziellen Zeremonie an den ESA-Astronauten Luca Parmitano übertragen. Parmitano ist damit der dritte ESA-Astronaut und, der die Leitung über die ISS übernimmt.

vr/sna