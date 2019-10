Nasa-Forscher will Leben auf dem Mars noch in den 1970er Jahren entdeckt haben

Der Ex-Forscher der Nasa, Gilbert Levin, hat erklärt, dass das Vorhandensein von Leben auf dem Mars bereits in den siebziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts entdeckt wurde. Die Studien des Wissenschaftlers sind dem Fachmagazin „Scientific American“ zu entnehmen.

Das Experiment Labeled Release 1976, wovon „Scientific American“ berichtet, wurde zum Testen des Marsbodens in Bezug auf die Präsenz von organischen Stoffen vorbereitet.

Im Laufe der Untersuchung wurden in Bodenmuster vom Mars Nährsubstanzen eingeführt. Wenn in dem Boden lebende Organismen präsent wären, so würden sie die Nahrung verzehren und gasförmige Spuren ihres Metabolismus hinterlassen, die dann von radioaktiven Monitoren abzulesen wären.

Laut dem Wissenschaftler hatte man dann tatsächlich eine „mikrobielle Atmung” festgestellt, was an dem hohen Sauerstoffgehalt in den erhaltenen Proben gesehen wurde.

Die NASA sei aber zu dem Schluss gekommen, dass diese Proben nur auf das Vorhandensein einer Substanz hindeuten, die das Leben imitiert, allerdings nicht das Leben selbst, erinnert sich Levin.

Der Wissenschaftler fügte hinzu, dass die Nasa in den nächsten 43 Jahren ihre Marsmissionen nie mit Geräten für ähnliche Tests ausgestattet habe.

„Wie sind die Beweise gegen die Möglichkeit von Leben auf dem Mars? Es ist eine erstaunliche Tatsache, dass es überhaupt keinen einzigen Beweis gibt“, ergänzte der Wissenschaftler.

Darüber hinaus haben Laboruntersuchungen gezeigt, dass einige terrestrische Mikroorganismen auf dem Mars überleben und wachsen können.

Die Nasa hat bereits angekündigt, dass ihr Mars-Landegerät 2020 keinen Lebenserfassungstest enthalten wird. Der Forscher ist der Meinung, dass im Einklang mit einem gut etablierten wissenschaftlichen Protokoll Anstrengungen unternommen werden sollten, um Lebenserkennungsversuche für die nächste mögliche Marsmission durchzuführen.

ek/sb