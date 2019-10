Kein Weg ohne russische Sojus-Kapsel: Nasa bittet um Plätze für US-Astronauten

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat zusätzliche Plätze in Sojus-Raumschiffen beantragt, um ihre Astronauten zur Internationalen Weltraumstation in den Jahren 2020 und 2021 zu bringen. Das gab der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, am Donnerstag bekannt. Der Konzern will nun an zwei zusätzlichen Raumschiffen arbeiten.