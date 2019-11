Deshalb wächst der Bauch mit zunehmendem Alter - Forscher

Mit zunehmendem Alter nimmt laut der Studie die Fähigkeit des Körpers zur Fettverbrennung ab, und das Fett lagert sich nun verstärkt unter der Haut, in den Muskeln und um die inneren Organe herum ab. Besonders auffällig ist die Ansammlung von innerem Fett in der Bauchhöhle. Dies ist das sogenannte Bauch- oder viszerale Fett. Sein Überschuss führt zu Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und entzündlichen Erkrankungen.

Wissenschaftler aus den USA und Deutschland stellten unter der Anleitung von, Professor für Vergleichende Medizin und Immunbiologie an der Yale School of Medicine, fest, dass bei älteren Mäusen die Immun-B-Zellen im Bauchfett plötzlich zu wachsen beginnen, was zu Stoffwechselstörungen und Entzündungen führt.

Laut den Autoren des Artikels nehmen bei einem jungen Organismus die B-Zellen zu, wenn eine Infektion in den Körper eindringt, und schrumpfen dann, sobald die Infektion besiegt ist, wieder auf ihre ursprüngliche Größe. Mit fortschreitendem Alter nehmen sie nicht mehr ab und verbleiben im Bauchfett, was zu Fettleibigkeit und chronischen Entzündungen führt.

„Das löst eine Veranlagung zu Diabetes und Stoffwechselstörungen aus ", sagt Dixit.

Forscher haben herausgefunden, dass fetthaltige B-Zellen wachsen, indem sie Signale von nahe gelegenen Makrophagen empfangen. Darüber hinaus fanden sie heraus, dass es durch die Reduzierung des Makrophagen-Signals und die Entfernung von Fettzellen möglich ist, den Expansionsprozess von B-Zellen umzukehren und den Organismus vor altersbedingten Stoffwechselerkrankungen zu schützen.

Zurwerden bereits Medikamente eingesetzt, die B-Zellen neutralisieren. Wissenschaftler glauben, dass es notwendig sei, die Effektivität der Wirkung dieser Medikamente auf schlecht funktionierende Fett-B-Zellen zu überprüfen. Dies könne neue Möglichkeiten eröffnen, um dieälterer Menschen zu verbessern und die Zahl der altersbedingten Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes und Arteriosklerose zu senken.

Ein erster Schritt in dieser Richtung wurde bereits getan. Die Substanz Cytokin IL-1B, die die Expression von Proteinen reduziert, welche das Wachstum von B-Zellen steuern, wird bereits in Präparaten zum Schutz vor Herzerkrankungen verwendet.

„Wir müssen untersuchen, ob dieses Präparat das Wachstum von B-Zellen im Bauchfett bei älteren Menschen reduzieren kann“, sagt Dixit.

ek/mt/sna