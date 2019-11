Malaysias letztes Sumatra-Nashorn ist tot

Das letzte Sumatra-Nashorn in Malaysia und eines der letzten Dutzenden Tiere dieser Art weltweit ist gestorben, schreibt am Sonntag das örtliche Nachrichtenportal „The Star“.

Bei dem abgelebten Tier handelt es sich demnach um das Weibchen mit dem Namen Iman, das an Krebs gelitten hatte. Das Nashorn starb am 23. November in einem Reservat in Borneo eines natürlichen Todes.

„Iman wurde die beste Fürsorge und Aufmerksamkeit zuteil, seit dem Einfangen im März 2014 bis zum Augenblick ihres Todes. Niemand hätte mehr machen können“, zitiert das Portal die malaysische Ministerin für Tourismus, Kultur und Umwelt, Datuk Christina Liew.

Der Ministerin zufolge sei Iman zuvor im Laufe der Jahre mehrmals beinahe wegen massiven Blutverlusts durch die Tumore in ihrer Gebärmutter ums Leben gekommen. Das letzte männliche Sumatra-Nashorn in Malaysia namens Tam war im Mai im Alter von 35 Jahren gestorben.

Zuvor entnahm ein Team um Prof. Dr. Thomas Hildebrandt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) dem Weibchen Iman eine Eizelle, schrieb das Portal. Sie soll durch aufbewahrtes Sperma von Tam künstlich befruchtet werden. Dadurch könnte diese Nashornart gerettet werden.

Dukacita diumumkan... Iman si badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia, sudah tiada! pic.twitter.com/gunvO9XpVK — KL Sayang Semua (@KlSemua) 24. November 2019

Sumatra-Nashörner

Das Sumatra-Nashorn ist die weltweit kleinste Nashornart und einzige asiatische Nashornart mit zwei Hörnern. Sumatra-Nashörner sind vom Aussterben bedroht: Laut der Naturschutzorganisation WWF gibt es nur noch etwa 80 Exemplare. Sie leben auf den Inseln Sumatra und Borneo.

mo/ae