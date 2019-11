Knochenersatz aus dem Weltraum? Kein Problem für russische ISS-Wissenschaftler

Russischen Wissenschaftlern an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) ist es erstmals gelungen, künstliches Knochengewebe unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit zu züchten. Darüber schreibt die russische Zeitung „Iswestija“ am Montag.

Für das Experiment wurde ein Bioprinter genutzt, der nach dem Prinzip der magnetischen Levitation funktioniert. Das Gerät lässt im Gegensatz zum traditionellen 3D-Drucken ein Objekt gleich von allen Seiten entstehen.

Wie Wladimir Komlew, Chef des Baikow-Forschungsinstituts für Metallurgie und Materialkunde der Russischen Akademie der Wissenschaften, gegenüber der Zeitung sagte, wurden für das künstliche Knochengewebe Stoffe auf Grundlage von Calciumphosphat-Keramik genutzt, die nach ihrer Zusammensetzung fast identisch mit den anorganischen Komponenten eines echten Knochens seien.

Das Projekt soll künftig die Transplantation von Knochenimplantaten an Kosmonauten ermöglichen, falls es zu jeglichen Verletzungen oder Krankheiten kommen sollte. In Zukunft wollen die Wissenschaftler Stammzellen mit menschlicher DNA in künstlichen Knochen verwenden, um das Risiko der Abstoßung der Implantate zu verringern.

