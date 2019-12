Forscher: Haarfärbemittel erhöhen Risiko für Brustkrebs

Die regelmäßige Anwendung von permanenten Haarfärbemitteln sowie chemischen Haarglättungsmitteln erhöht laut US-amerikanischen Forschern vom National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden in der Zeitschrift „International Journal of Cancer“ veröffentlicht.