Erster interstellarer Komet fliegt Ende Dezember maximal nahe an Erde vorbei

Der Komet mit einem Durchmesser von 1,6 Kilometern bewegt sich auf dem Orbit um die Sonne mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 km pro Sekunde. Das ist das zweite Weltraumobjekt in der Geschichte der Beobachtungen, das aus anderen Sternensystemen in unser Sonnensystem gekommen ist. Das erste solche Objekt war der interstellare Asteroid 1l/Oumuamua, der im Jahr 2017 registriert worden war.

Am 8. Dezember wird der Komet der Sonne maximal nahe kommen, und Ende des Monat wird er sich maximal der Erde nähern. Er wird in einer Entfernung von etwa 300 Millionen Kilometern an der Erde vorbeifliegen. Dies ist ungefähr zweimal so viel, wie die Entfernung von der Erde bis zur Sonne. Es wird möglich sein, den Kometen sogar mithilfe eineszu sehen.

Die Aufnahmen von 2l/Borisov, die die Astronomen erhalten haben, ermöglichten es, die ungefähre Länge des Kometenschwanzes auszurechnen – sie beläuft sich auf etwa 160.000 Kilometer und ist somit 12mal größer als das Erddurchmesser.

