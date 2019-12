Physiker schlagen neues Modell von Elementarteilchen vor

Laut der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) krümmt jedes Feld, das Energie und damit Masse besitzt, die Raumzeit, und diese Krümmung wird von uns als Gravitationsfeld wahrgenommen. Nach Einsteins Idee und Gleichungen in der ART sind sowohl das elektromagnetische Feld als auch das Kernkraftfeld und generell jedes andere Feld tatsächlich gleichzeitig gravitativ.

Dennoch ist die Physik in der Speziellen Relativitätstheorie (SRT) in der Regel auf den Flachraum beschränkt und muss daher alle elementaren Objekte als punktuell, also strukturlos, betrachten.

„Die neue Lösung der Gleichungen ermöglicht es, die Natur der Gravitation der fundamentalen elektrischen Ladung, die Ruhemasse des Partikels zu erklären, sie durch die Krümmung des Raumes auszudrücken sowie den Radius des Elementarteilchens zu berechnen", sagte einer der Autoren der Studie, MEPhI-Professor Juri Chlestkow.

Ihm zufolge stimmt der Protonenradius mit einermit dem experimentellen Wert überein, der 2010 von Wissenschaftlern des Paul-Scherrer-Instituts für myonischen Wasserstoff ermittelt wurde. Für die Wissenschaftler ist dies ein bemerkenswerter Fakt der experimentellen Bestätigung der ART im relativistischen Bereich des Mikrokosmos, in dem der Einfluss der Schwerkraft als vernachlässigbar gering galt.

Nach Ansicht der Wissenschaftler können solche Ergebnisse zur Identifizierung neuer Eigenschaften von Partikeln und Feldern führen, die dazu beitragen werden, viele aktuelle Probleme im Bereich Energie und Weltraumforschung zu lösen.