Forscher: Diese Schlafgewohnheiten können erhöhtes Schlaganfallrisiko haben

Menschen, die tagsüber ein langes Nickerchen machen oder nachts neun oder mehr Stunden schlafen, haben möglicherweise ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Die Ergebnisse einer entsprechenden Studie der Forscher von der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan (China) hat das Fachportal „EurekAlert!“ veröffentlicht.