Neue Magnetsensoren können bei Shuttle-Schutz im Weltall helfen

Wissenschaftler der russischen Nationalen Nuklearforschungsuniversität MEPhI haben ein neues System kontaktloser Sensoren für die Erforschung schnell ablaufender Prozesse entwickelt. Dies könnte in der Kriminalistik und Luft- und Weltraumforschung angewendet werden.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der Zeitschrift "Journal of Applied Mechanics and Technical Physics" veröffentlicht.

Laut den Forschern könnte der Gebrauch kontaktloser induktiver Sensoren statt der üblichen Kontaktsensoren die Messgenauigkeit bei ballistischen Tests sowohl in Luft, als auch in fester und flüssiger Form erhöhen.

„Bei der Erforschung der Möglichkeit der Ortung und Chronologie von Hyperschall-Teilchen mithilfe der Sensoren mit einem ständigen Magnet haben wir die Methode der Bestimmung der durchschnittlichenGeschwindigkeit der Teilchen sowie eine weitere Methode zum Start der Registrierungsanlagen für die optische kontaktlose Ortung vorgeschlagen“, so dert Professor des Lehrstuhls für Spezialgerätebau der physisch-technischen Fakultät der physisch-technischen Instituts Sarow der Nationalen Nuklearforschungsuniversität MEPhI, Sergej Gerassimow.

Das neue System sei mobil und könne bei Expertisen sowie bei der Entwicklung von Schutzmittel der Luft- und Weltraumtechnik vor Zusammenstößen mit Weltraumschrott und Meteoriten-Teilen genutzt werden.

Die Sensoren reagieren auf Änderungen der Energie des Magnetfelds und der Geschwindigkeit des Magnetstroms. Der Vorteil des neuen Geräts bestehe in seiner Sensibilität, Einfachheit und Robustheit. Die Sensoren bräuchten zudem keine Energiequelle.