Digitale Holografie: Unglaubliche Realität

Digitale Holografie – eine Methode zur Registrierung von 3D-Informationen mithilfe digitaler Kameras. Sie wird bereits testweise eingesetzt und soll in Zukunft Wissenschaftlern zufolge in vielen Bereichen von Medizin bis Astronomie unersetzlich sein.

Über die Gegenwart und Zukunft der digitalen Holografie berichtet Sputniknews in diesem Beitrag.

Physikalische Prinzipien der Holografie

Unter Holografie fasst man Verfahren zusammen, Informationen über ein Objekt zu fixieren und seine Gestalt in 3D-Form via Registrierung nicht nur der Licht-Amplitude (wie in Fotografie), sondern auch ihrer Phase wiederherzustellen.

Die Aufnahme der Hologramme erfolgt via Registrierung der gesamten Amplitude von zwei Licht-Bündeln: Objektstrahlenbündel (widerspiegelt vom Objekt bzw. durchdringt das Objekt) und Referenzbündel. Wenn die Bündel kohärent sind, bildet sich in der Dimension ihrer Überlagerung ein Bild, das von Fotosensoren registriert wird.

„Eine umfassende Entwicklung der digitalen Holografie begann zwar erst vor kurzem mit Entstehung der qualitativen Digitalkameras, doch es wurden bereits beeindruckende Ergebnisse erreicht“, sagte der Dozent der Nationalen Nuklearforschungsuniversität MEPhI, Pawel Tscheremchin.

Weltweite Tendenzen

Die digitale Holografie ermöglicht eine reale 3D-Visualisierung von Objekten und Szenen. Dabei sind zur Beobachtung keine speziellen Brillen bzw. Positionierung des Beobachters erforderlich. Jetzt werden aktiv 3D-Displays entwickelt, mit denen man qualitative Bilder visualisieren kann. Wissenschaftler sagen, dass sich holografische Aufnahmen nach der Qualität der Farbübergabe demnächst den Fotos annähern werden.

Als aussichtsreiche Richtung gilt holographisches 3D-Drucken. Das Bild wird mit Schnitten in Dimensionen geteilt, danach erfolgt unter Software-Kontrolle schichtweise das Drucken jeder Dimension.

Es entwickeln sich aktiv Richtungen der digitalen Holografie, die in wissenschaftlichen und angewandten Studien anwendbar sind – holografische Mikroskopie und holografische Interferometrie.

Zudem ist die Holografie schon in der medizinischen und biologischen Visualisierung, in Codierungssystemen, bei der Übergabe und beim Speichern von Angaben breit verwendet und ermöglicht es, das Schutzniveau der Erzeugnisse, Geldscheine und Bankkarten zu erhöhen.

Russische Errungenschaften

Mit Studien im Bereich Holografie befassen sich heute mehrere Universitäten und Unternehmen.

An der Nationalen Nuklearforschungsuniversität MEPhI wird ein System dynamischer Aufnahme, Übergabe und optischer Demonstration von Hologrammen in Echtzeit realisiert, die über eine Auflösung von mindestens zwei Millionen Pixel verfügen. Dieses System lässt Szenen und Objekte wiedergeben, die sowohl im optischen als auch im Infrarot-Bereich aufgenommen worden sind.

Zur Wiedergabe eines holografischen Videos ist heute ein Kanal mit einer Durchlässigkeitsfähigkeit von mindestens einigen Gigabit pro Sekunde erforderlich, weshalb Technologien der Transformation und Kompression der digitalen Hologramme von riesiger Bedeutung sind. MEPhI arbeitet auch aktiv in dieser Richtung. Im Mai 2019 wurde eine von der MEPhI entwickelte Methode der Kompression holografischer Informationen um das 100-fache präsentiert.

Eine andere wichtige Richtung ist die Erhöhung der Qualität der optischen Darstellung der 3D-Szenen von aufgenommenen Hologrammen. Das Institut für Laser- und Plasma-Technologien der MEPhI entwickelt Methoden zur Verbesserung der Computer- und realen optischen Darstellung von Hologrammen mit Einsatz von mehrgraduierenden flüssigen Kristall- und binären mikrospiegelartigen Hochgeschwindigkeits- Lichtmodulatoren.

Holografie ist nicht nur zur Aufbewahrung, sondern auch zum Schutz von Informationen anzuwenden. MEPhI-Wissenschaftler schaffen derzeit Systeme zum Codieren von Angaben, die eine auf Hologramm aufgenommene Aufnahme als Codierungsschlüssel nutzen.

Eine weitere wichtige Richtung der Forschungen ist das Erkennen von Objekten. Heute werden bei Erkennungsgeräten gewöhnlich nur räumliche Merkmale genutzt. An der MEPhI wurde vor kurzem eine Erkennungsmethode gleichzeitig nach der Form und nach spektralen Merkmalen angeboten, die beispielsweise in Positionierungsgeräten im Weltraum bzw. zur Identifikation biologischer Arten anwendbar ist.