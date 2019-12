Russland hat am Dienstag den Wettersatelliten „Elektro-L“ mit einer Proton-M-Trägerrakete ins All geschossen. Die Rakete hob pünktlich um 13.05 Uhr MEZ vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos auf ihrer Homepage mit.