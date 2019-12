„Gen-Babys“: Chinesischer Forscher zu Haftstrafe verurteilt

Das Gericht der chinesischen Stadt Shenzhen hat den Forscher He Jiankui zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von drei Millionen Yuan (umgerechnet etwa 380.000 Euro) verurteilt. Der Wissenschaftler war für die ersten angeblich genmanipulierten Babys der Welt verantwortlich, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Montag.