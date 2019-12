Seltsamer Halo eines Sterns bringt Erklärung für Antimaterie in Erdnähe

Astronomen haben bei der Beobachtung eines der Erde am nächsten gelegenen Neutronensterns etwas entdeckt. Dieses Etwas könnte die Lösung für ein lange bestehendes Rätsel um die Menge an Antimaterie in unserer Nachbarschaft sein. Die Ergebnisse ihrer Forschung veröffentlichten die Astronomen im Wissenschaftsmagazin „Physical Review D“.