Erde nähert sich maximal der Sonne an

Wie der Astronom Alexander Jakuschetschkin kurz vor dem Ereignis gegenüber Sputnik sagte, werde die Erde den sonnennächsten Punkt, das Perihel, um 10:48 Uhr Moskauer Zeit (08:48 Uhr MEZ) passieren.

Das Perihel der Erdbahn befindet sich in einer Entfernung von 147.098.291 Kilometern zum Gestirn. Das sind 2,5 Millionen Kilometer weniger als der mittlere Abstand der Erde zur Sonne. Unser Planet kommt der Sonne in der Zeit vom 2. bis zum 5. Januar, also durchschnittlich 13 Tage nach der Wintersonnenwende auf der nördlichen Hemisphäre, am nächsten.

Die Erde bewegt sich auf einer elliptischen Bahn mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 29,765 Kilometern in der Sekunde um die Sonne.

ls/mt