Supernova in nächster Nachbarschaft: Ist ein Riesenstern im Sternbild Orion explodiert?

Der Stern „Beteigeuze“ könnte explodiert sein oder bald in einer Supernova explodieren. Das nahe Orion-Sternbild ist am Himmel gut zu sehen, nach einer Explosion würde der Stern mindestens so hell leuchten wie der Halbmond. Ein Massensterben dürfte eine Supernova allerdings auf der Erde nicht auslösen.