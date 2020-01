Neuentdeckte Galaxie ändert Vorstellungen vom Universum

Forscher von der University of Copenhagen haben bewiesen, dass sich die am weitesten entfernte Galaxie unter den bekannten bereits 1,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall gebildet hat. Die Entdeckung dieses Objekts kann zur Änderung der Vorstellungen bezüglich der All-Evolution führen. Dies ist einer Pressemitteilung in „EurekAlert!“ zu entnehmen.