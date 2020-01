Forscher nennen neuen Grund für Herzinfarkte

Forscher von der Yale University, dem Helmholtz-Zentrum und der Universitätsklinik in Augsburg haben festgestellt, dass die in der verschmutzten Luft auftretenden ultrakleinen Partikel (100 Nanometer), deren Quelle Autoabgase in der Stadt sind, einen Herzinfarkt provozieren können. Dies wird in einer Pressemitteilung auf „MedicalXpress“ gemeldet.