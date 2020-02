Forscher warnen: Fleisch und Wurst gefährden die Gesundheit

Ein häufiger Konsum von Rotfleisch, Geflügel und Wurst erhöht das Risiko von Herz- und Kreislauferkrankungen, heißt es in einer gemeinsamen Studie der Forscher von der Feinberg School of Medicine in Chicago und der Cornell University in New York. Eine Pressemitteilung darüber ist auf dem Fachportal „EurekAlert!“ veröffentlicht worden.