Knapp verfehlt: Asteroid rast in 16.000 Kilometern an der Erde vorbei

Mit seinem Durchmesser von etwa einem Meter erweckt der Mini-Asteroid 2020 CW mit keiner Sprengkraft von Hiroshimabomben glänzen. Wahrscheinlich wäre er noch vor dem Aufprall in der Atmosphäre verglüht. Aber sein Vorbeiflug in einer Höhe von 16.455 Kilometern hätte dennoch schnell zum Problem werden können, wenn er einen der unzähligen Satelliten getroffen hätte.

Diese umkreisen die Erde nämlich in einer Höhe von bis zu 35.800 Kilometer. Der Asteroid ist also durchaus in ihren Raum eingedrungen. Da sich dort Kommunikations- und Navigationssatelliten befinden, hätte also der doch von sich reden machen können, wenn er etwa einen wichtigen Navigationssatelliten getroffen hätte. Die Technik über der Erde ist aber unversehrt davongekommen.

Der kleine Satellit belegt laut Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) des Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA den achten Platz von Objekten, die der Erde besonders nahe gekommen sind.

