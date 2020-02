Bisher umfassendste Recherche zu genetischen Ursachen von Krebs abgeschlossen

Ein internationales Forscherteam hat im Rahmen des „Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes Project“ (PCAWG) die umfassendste Krebsgenom-Studie in der Geschichte abgeschlossen. 21 Artikel mit Ergebnissen der Großrecherche wurden in der renommierten Zeitschrift „Nature“ und in verwandten Fachmagazinen veröffentlicht.