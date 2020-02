So gefährlich kann ein Mückenstich sein

Ein Mückenstich kann eine gefährliche Krankheit hervorrufen. Zu diesem Schluss kommt Doreen Werner, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg bei Berlin. Seit dem vergangenen Jahr sei klar, dass nicht nur eingewanderte Mückenarten Erreger wie Zika-, Dengue- oder Chikungunya-Virus übertragen könnten, so Werner.