Epidemiologe zu Corona: „70 Prozent der Menschen könnten sich innerhalb eines Jahres infizieren.“

Innerhalb eines Jahres werden sich zwischen 40 und 70 Prozent der Menschheit an dem als COVID-19 bekannten Coronavirus anstecken. Das sagt der Epidemiologe der Harvard University und Autor des Buches „Evolution of Infectious Disease” (Deutsch: Evolution von Infektionskrankheiten), Marc Lipsitch, dem US-Magazin „The Atlantic“. Lipsitch beruhigt allerdings auch, viele dieser Menschen werden überhaupt keine Symptome zeigen, wie bereits bei vielen Infizierten zu sehen, die positiv auf das Virus getestet wurden.

Genau das ist aber auch laut Lipsitch der Grund dafür, dass das Virus nicht gestoppt werden kann. Viren wie SARS, MERS und die Vogelgrippe konnten schließlich teilweise eingegrenzt werden, weil sie intensiver waren und eine höhere Todesrate aufwiesen. Wenn sie mit dem Virus infiziert waren, das SARS verursacht hat, waren sie wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit unterwegs. Da das derzeitige Coronavirus, bekannt als COVID-19, asymptomatisch oder zumindest sehr mild sein kann, besteht eine bessere Chance, dass die Menschen ihren Tag wie gewohnt verbringen können. Der Nachteil davon ist, dass es so schwieriger ist, sie zu erkennen und so die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Sinne ähnelt es der Grippe, die auch tödlich sein kann, aber oft auch vorbeigeht ohne das die infizierte Person sich medizinische Hilfe sucht.

„The Atlantic“ berichtet, dass Lipsitch mit seiner Vorhersage definitiv nicht allein ist. Es zeichnet sich ein Konsens ab, dass sich der Ausbruch schließlich in eine neue saisonale Krankheit verwandeln wird, die laut „The Atlantic“ eines Tages die „Erkältungs- und Grippesaison“ in „Erkältungs- und Grippesaison und COVID-19-Saison“ verwandeln könnte.