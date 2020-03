Nasa will mit SpaceX zum „Gold-Asteroiden“ aufbrechen

Er ging als „Asteroid aus Gold“ durch die Medien; und auch wenn der Goldanteil des Asteroiden „16 Psyche“ nur Spuren des wertvollen Edelmetalls beträgt, ist er nicht minder faszinierend. Denn es handelt sich bei ihm um eine „Welt aus Metall“, da er zum größten Teil aus Eisen und Nickel besteht. Allein der Wert des dortigen Eisens soll dabei Schätzungen zufolge zehn Billiarden US-Dollar betragen.

Nun teilt die US-Raumfahrtagentur Nasa in einer Pressemitteilung mit, dass die Trägerrakete für die Mission steht. Es handelt sich um eine „Falcon Heavy“ -Schwerlastrakete des Unternehmens SpaceX. Start und Transport der Psyche-Sonde und zweier weiterer Sonden durch den Weltraum sollen sich dabei auf 117 Millionen US-Dollar belaufen.

Schon länger beabsichtigt die Nasa den Asteroiden aufzusuchen. Das Ziel der Mission ist dabei natürlich nicht der Abbau von Metallen auf dem weit entfernten Asteroiden, der zwischen Mars und Jupiter die Sonne umkreist. Sondern es geht um die Erforschung dieses so ungewöhnlichen Himmelskörpers.

Denn dieses einzigartige Objekt entspricht in seinem Aufbau dem Planetenkern eines Gesteinsplaneten wie der Erde, der ebenfalls Messungen zufolge zu großen Teilen aus Nickel und Eisen bestehen soll. Im Fall der Erde ist aber dieser Kern so tief eingeschlossen, dass unmittelbare Beobachtungen nicht möglich sind. Mit der Erforschung von „16 Psyche“ öffnet sich ein Blick auf das Innere von Gesteinsplaneten sowie deren graue Vergangenheit, in der sie sich langsam in vielen Kollisionen zu Planeten akkumulierten.

„Der Asteroid ist einzigartig, er scheint überwiegend aus aus einem freigelegten Nickel-Eisen-Kern eines frühen Planeten zu bestehen – es handelt sich um einen der Grundbausteine unseres Sonnensystems“, heißt es vonseiten der Nasa dazu.

An Bord der „Falcon Heavy“ werden sich neben der Psyche-Sonde noch der „Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers“ (EscaPADE) sowie eine Janus-Sonde befinden. Erstere soll die Marsatmosphäre untersuchen, letztere Doppelasteroiden.

Die Mission soll 2022 starten und die Psyche-Sonde ihr Ziel im Jahr 2026 erreichen.