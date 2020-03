Forscher: Darum verzehren Meeresschildkröten Kunststoff im Ozean – mit fatalen Folgen

Meeresschildkröten schnappen in den Weltmeeren nach Kunststoffmüll, an dem dann viele ersticken oder an Vergiftungen zugrunde gehen, weil das Plastik offenbar verlockend nach Essbarem duftet. Eine entsprechende Studie von US-Forschern wurde in der Fachzeitschrift „Current Biology“ veröffentlicht.