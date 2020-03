Russland versorgt Iran und weitere Staaten mit Corona-Testsystemen

Die Systeme zur Erkennung des neuartigen Coronavirus, das weltweit bereits 234.000 Menschen infiziert und fast 10.000 getötet hat, seien bereits an 13 – größtenteils postsowjetische – Staaten geliefert worden, teilte Rospotrebnadsor am Samstag mit.

Die Testsysteme aus der Produktion des Forschungsinstituts Vektor seien bereits dem Iran, der Mongolei und Nordkorea sowie zehn weiteren Staaten, größtenteils aus der Eurasischen Wirtschaftsunion und der GUS, zur Verfügung gestellt worden. Sie reichten für insgesamt 100.000 Testungen auf Covid-19 aus.

Als nächste sollen Ägypten, Serbien und Venezuela die russischen Testsysteme erhalten. Mithilfe dieser Diagnoseverfahren seien in Armenien, Weißrussland, Kirgisien und Usbekistan erste Corona-Fälle nachgewiesen worden.

Das neue Virus Sars-CoV-2 war erstmals Ende Dezember in China entdeckt worden. Seitdem haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit bereits mehr als 234.000 Menschen (Stand: 19. März) angesteckt, 9840 Menschen sind gestorben.

Am 11. März stufte die WHO die Corona-Ausbreitung als Pandemie ein. In Russland sind bisher 253 Menschen mit dem neuen Virus infiziert. In Deutschland gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bis Freitagvormittag 13.957 Infektionen und 31 Todesfälle.

