Wird das Coronavirus weniger aggressiv? Die Meinungen sind geteilt

Nicht alles sei so, wie es scheine, stellte der Spezialist für besonders gefährliche Infektionen, Wladislaw Schemtschugow, im Gespräch mit Sputnik fest. Ihm zufolge bedeute eine Zunahme der Fälle mit leichtem Krankheitsverlauf kein Nachlassen des Virus.

"In der Natur gibt es zwei Möglichkeiten für das Passieren von Viren durch anfällige Organismen von Tieren und Menschen. Eine Möglichkeit: sie erhöhen die Spezialisierung, also sie beginnen nur in einer Form und nicht in mehreren zu parasitieren, und dann nimmt die Virulenz (Infektionsfähigkeit) zu, das heißt, sie fangen an, mehr zu töten. Aber es ist für das Virus nicht günstig, jeden zu töten, denn dann wird es niemanden haben, auf den es sich ausbreiten kann, und es wird bestimmt die Mehrheit der Betroffenen in milder Form oder allgemein asymptomatisch zurücklassen. Je mehr solche Virusträger vorhanden sind, desto niedriger ist die Zahl der Toten. Und einige Ärzte haben den Eindruck, dass die Virulenz verloren geht. Aber das würde ich nicht sagen“, so der Experte für Infektionskrankheiten.

Der Coronavirus-Operativstab berichtete am Dienstag, dass in Russland in den letzten 24 Stunden die Zahl der Infizierten um 500 auf 2337 Menschen gestiegen sei. Davon wurden 1613 in Moskau nachgewiesen, 121 wurden aus dem Krankenhaus entlassen, 17 starben. Die meisten neuen Fälle sind junge Menschen zwischen 18 und 40 Jahren. Fünf Prozent machen die Kinder aus.

Laut dem Chefarzt eines der Moskauer Krankenhäuser, Alexander Mjasnikow, ändert die neue Statistik das recht geschlossene Bild nicht.

"Wir sprechen über die Statistik der schweren Fälle und Todesfälle. Das Virus infiziert jeden, unabhängig vom Alter. Kinder werden wahrscheinlich weniger infiziert, da die Rezeptoren, die dieses Virus wahrnehmen, bei ihnen weniger vorhanden sind als bei Erwachsenen, bei Männern häufiger als bei Frauen. Dies erklärt diesen statistischen Unterschied. Aber je mehr Fälle wir haben, desto mehr werden sich diese statistischen Berechnungen ändern“, sagte Alexander Mjasnikow gegenüber Sputnik.

Ihm zufolge sollten unerwartete Veränderungen im bereits etablierten Bild der Entwicklung der Krankheit nicht erwartet werden.

„Wenn wir die italienische Erfahrung machen, sehen wir, dass es nur wenige Menschen unter vierzig gab, die starben, aber es war immer doch da. Daher bleibt der allgemeine Trend derselbe: In der Regel sterben ältere Menschen, geschwächte oder chronisch kranke. Junge Leute halten es in der Regel leicht aus, aber dies ‚in der Regel‘ hat immer bestimmte Ausnahmen, so dass alles möglich ist.“

Der Chefarzt hob besonders die Bedeutung der Quarantäne hervor: Ärzte könnten heilen, aber sie könnten das Übergreifen einer Infektion von Person zu Person nicht verhindern.

"Alle Maßnahmen, die wir anwenden (von Masken bis zum Händewaschen ), sind psychologischer Art. Wenn sie funktionieren würden, gäbe es keine Epidemie. Außer Quarantäne wurde also nichts anderes erfunden", stellte der Arzt fest. Er wies darauf hin, dass das Wort Quarantäne aus dem Italienischen Quarantäne als "vierzig Tage" übersetzt wird. So könne bis Mai die Situation mit dem Coronavirus unter Kontrolle gebracht werden.

Diese Woche wird in Russland für arbeitsfrei erklärt – die Bürger müssen unabhängig vom Alter die Quarantäne einhalten und zu Hause bleiben. Sie dürfen nur im Notfall ausgehen: für Lebensmittel, in die Apotheke, für einen Spaziergang mit Haustieren. Im Zentrum Moskaus sind seltene Autofahrer zu sehen, und auf den Straßen sind fast keine Passanten. Es gibt nur Polizeipatrouillen. Das Regime der Selbstisolation in Moskau und in der Moskauer Umgebung wurde bis zum 14. April verlängert.

In 74 Regionen Russlands wurden Infektionsfälle registriert. Präsident Putin beauftragte die Gebietsoberhäupter, in kurzer Zeit eine vollständige Inventur der medizinischen Einrichtungen durchzuführen. Besonderes Augenmerk wird auf künstliche Beatmungsgeräte gelegt. Einige Krankenhäuser müssen momentan umgestellt werden, um Patienten mit COVID-19 zu behandeln. Das Staatsoberhaupt betonte, dass diese Maßnahmen gerechtfertigt seien: Vorsicht sei besser als Nachsicht.