Chinesische Forscher beschrieben typisches Coronavirus-Opfer

Demnach entfielen die meisten Todesfälle in der Anfangsphase des Ausbruchs des Virus Sars-CoV-2 auf Männer über 50 Jahre, die an chronischen nicht übertragbaren Krankheiten gelitten hatten. Dazu würden zum Beispiel Diabetes, koronare Herzkrankheit oder Hochdruckkrankheit gezählt.

Zu diesem Schluss kamen die Forscher, nachdem sie 85 Covid-19-Todesfälle in zwei Lazaretten in der chinesischen Provinz Wuhan vom 9. Januar bis 15. Februar 2020 untersucht hatten. Das durchschnittliche Alter der Patienten habe bei 65,8 Jahren gelegen, wovon 72,9 Prozent auf Männer entfielen.

Als besonders häufige Symptome bezeichneten die Forscher Fieber (bei 78 von 85 Patienten), Atemnot (60) und Müdigkeit (50).

Neuartiges Coronavirus

Das Virus Sars-CoV-2 war erstmals Ende Dezember in China entdeckt worden und hat sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus ausgebreitet. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach Angaben der WHO sind bisher mehr als 1,13 Millionen Menschen weltweit mit dem Sars-CoV-2 infiziert. Über 62.000 sind an dem Erreger gestorben.

ns/ae