Zweite klinische Studie für Corona-Impstoff in USA – Mit Millionen von Gates-Stiftung

Aktuell wird in den USA ein weiterer Impfstoffkandidat gegen SARS-CoV-2 in einer klinischen Studie an gesunden Probanden erprobt. Zuvor hat dieser in Tierversuchen positive Ergebnisse gezeigt. Finanziell gefördert wird das Impfstoff-Unternehmen von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung.

Es ist bereits der zweite Impfstoffkandidat, der in den USA in einer klinischen Studie an zunächst 40 Menschen getestet wird. Erst kürzlich wurde das INO-4800-DNA-Vakzin von der US-amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) zugelassen. Zuvor soll es sich in Tierversuchen bewährt und eine erhöhte Immunantwort auf SARS-CoV-2 hervorgerufen haben. Nun soll der potentielle Impfstoff an gesunden Probanden aus Pennsylvania und Kansas erprobt werden.

Der Impfstoff funktioniert durch Einschleusen eines sogenannten Plasmids, eines künstlichen DNA-Abschnitts, in einen Patienten. An diesem bildet das körpereigene Abwehrsystem Antikörper aus, die eine künftige Infektion mit SARS-CoV-2 bekämpfen werden. Solche DNA-Vakzine sind bislang nicht für eine Anwendung am Menschen zugelassen, in der Tiermedizin dagegen befinden sie sich schon länger im Einsatz.

Das Unternehmen Inovio, das hinter dem Impfstoff steht, hat bereits mehrere ausend Impfstoffdosen für die Phasen 1 und 2 der klinischen Studie herstellen können. Möglich gemacht hat das auch eine Förderung der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung in Höhe von fünf Millionen US-Dollar. Bei erfolgreichen Tests könnte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge bis Ende des Jahres eine Million Impfungen herstellen.

Zuvor hatte bereits das Unternehmen Moderna in den USA Mitte März ebenfalls eine klinische Studie an Menschen gestartet. Bei Moderna kommt RNA zum Einsatz, um eine Immunantwort im Körper hervorzurufen.

vr