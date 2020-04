Nach US-Grabung: Forscher entdeckten Tausende Jahre alten Palast im Irak

„Die Extremisten haben eine große Zerstörung verursacht, aber wir konnten deswegen Erkenntnisse gewinnen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur Peter Miglus, Professor für Archäologie an der Universität Heidelberg.

Im Sommer 2014 überrannten die IS-Anhänger das nordirakische Mossul und sprengten dort später auf einem Hügel eine Moschee über dem Grab des biblischen Propheten Jona. Errichtet worden war diese über einem Militärpalast des Assyrischen Reiches. Nach der Sprengung begannen die IS-Anhänger, unter dem Schutt ein mehrere Hundert Meter langes System aus Raubtunneln zu graben, wie Miglus berichtet.

Als irakische Sicherheitskräfte die Stadt 2017 wieder unter ihre Kontrolle brachten, blieben die Tunnel erhalten - und damit der Zugang zu dem Militärpalast. Das Forscherteam der Universität Heidelberg erkundet die Stätte auf Anfrage der irakischen Antikenbehörde.

In den Tunnelgängen entdeckten die Wissenschaftler seltene archäologische Schätze. Im Innern des Tunnelsystems stießen sie etwa auf den einst etwa 55 Meter langen Thronsaal des Militärpalastes. „Der Palast ist zum Teil gut erhalten“, sagte Miglus.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte während ihrer Herrschaft über große Gebiete im Irak und in Syrien zahlreiche archäologische Überreste zerstört. Südlich von Mossul sprengten sie einen rund 3000 Jahre alten assyrischen Palast in der ehemaligen Königsstadt Nimrud. Der IS sieht in solchen Stätten Orte aus der Zeit des „Unglaubens“.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

