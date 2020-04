Baldiger Sieg über Corona? Forscher finden Schwachstelle des Virus

Wissenschaftler haben eine Schwachstelle in der Hülle des neuartigen Virus SARS-CoV-2 entdeckt. Die Ergebnisse der Forschung sind auf der Webseite phys.org publiziert.

Coronaviren binden an Zellen mit Hilfe von S-Proteinen an, die ihre „Corona“ bilden. Dabei sind die SARS-CoV-2-Proteine mit kleinen Kohlenhydratmolekülen, den so genannten Glykanen, bedeckt, die es dem Immunsystem aufgrund einer kleinen Menge spezifischer molekularer Informationen nicht ermöglichen, den Virus zu erkennen.

„Dank Kohlenhydraten agieren die Viren wie ein Wolf im Schaftspelz. Wir haben aber erfahren, dass dies dem Coronavirus nicht so gut gelingt, wie den anderen“, erklärte der Leiter des Forschungsteams, Professor Max Crispin.

Forscher der Universität Southampton stellten fest, dass die „Kohlenhydrat-Tarnung“ von SARS-CoV-2 deutliche Schwachstellen hat. Das macht das Virus anfälliger als beispielsweise HIV, dessen Oberflächenproteine durch eine undurchlässige Kohlenhydratmembran geschützt sind.

Die Entdeckung offener Abschnitte des S-Proteins wird dasfür das Immunsystem sichtbar machen und auch dazu beitragen, Antikörper im Labor zu entwickeln, die sich an diese Schwachstellen des Proteinmoleküls anbinden und dessen Interaktion mit der Zelle verhindern.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit COVID-19 am 1. März als Pandemie eingestuft. Jüngsten Angaben zufolge sind weltweit bereits mehr als 1,7 Millionen Menschen infiziert, fast 112.000 sind an dem neuartigen Virus gestorben.

om/gs