Deutscher Virologe Drosten erhält Sonderpreis

Der 48 Jahre alte Virologe und Charité-Professor Christian Drosten ist in diesem Jahr mit dem einmaligen „Sonderpreis für herausragende Kommunikation der Wissenschaft in der Covid-19-Pandemie“ gewürdigt worden.

Wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Stifterverband am Montag mitteilten, sei der Preis mit 50.000 Euro dotiert.

Drosten erkläre den Menschen auf anschauliche, transparente und faktenbasierte Weise, was die Wissenschaft weiß, wie sie arbeitet und welche Unsicherheiten bestehen.

Als Spezialist für neu auftretende Infektionskrankheiten ist er zu einer der wichtigsten Stimmen in der Corona-Krise geworden.

Christian Drosten

Drosten ist Direktor des Instituts für Virologie am Campus Charité Mitte, Wissenschaftler im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) sowie Professor am Berlin Institute of Health (BIH). Einer breiten Öffentlichkeit wurde Drosten im Zuge der COVID-19-Pandemie bekannt, unter anderem durch den NDR-Podcast Coronavirus-Update.

Coronavirus in Deutschland

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland nach dem Stand 20. April, 08:10 Uhr, 141.672 Coronavirus-Fälle gemeldet worden. 4404 Menschen sind gestorben. Am meisten betroffen sind Bayern 37.849 (1286 Todesfälle), Nordrhein-Westfalen 28.971 Fälle (857) und Baden-Württemberg 28.253 (982).

In 185 Ländern hatten sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang 2,4 Millionen Menschen mit dem Sars-CoV-2 angesteckt. 166.205 Menschen sind gestorben.

ns/ae/dpa