Chinesische Forscher: Mutiertes Coronavirus verändert Pathogenese

Die Pathogenese von Covid-19 kann sich je nach Stamm des Coronavirus SARS-CoV-2 unterscheiden. Zu diesem Schluss gelangen Forscher an der chinesischen Zhejiang-Universität, die analysiert haben, wie schnell diverse Mutationen des Virus in menschliche Zellen eindringen und diese zerstören.

Ein Preprint ihrer Studie wurde auf dem Portal MedRxiv veröffentlicht. Die Forscher wollen als erste bewiesen haben, dass eine Mutation des Coronavirus zu einer veränderten Pathogenese führen kann.

Die stärksten Erregerstämme können demnach eine bis zu 270 Mal höhere Viruslast erreichen als die schwächsten Stämme. Aber selbst die schwächeren Stämme führten zu keinem verminderten Todesrisiko, hieß es.

So sei die Krankheit bei zwei Patienten im Alter von 30 bzw. 50 Jahren, die sich mit schwächeren Mutationen angesteckt hätten, schwerwiegend verlaufen. Die beiden hätten sich am Ende zwar erholt, aber der ältere Patient habe auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

Erstmals Ende Dezember in China entdeckt, hat sich das Virus Sars-CoV-2 innerhalb von wenigen Monaten über den Globus ausgebreitet und nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit bereits 2,3 Millionen Menschen angesteckt. Rund 155.000 Infizierte starben. In Deutschland gab es bis Dienstagmorgen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 143.457 Infektionen und 4598 Todesfälle.

leo/ae