Stern überlebt Annäherung an Schwarzes Loch - Astronomen bestätigen

Astronomen haben laut Nasa in der Galaxie GSN 069 die Annäherung eines Sterns an ein supermassereiches Schwarzes Loch aufgezeichnet. Der Stern sei von seiner Gravitationsskraft erfasst, aber nicht zerstört worden. Dies berichtete das Chandra-Observatorium der NASA auf Twitter.

"Der Stern hat es geschafft, die Annäherung an das Schwarze Loch zu überleben. Er dreht sich alle neun Stunden um das Schwarze Loch und verliert mit jeder Runde an Gewicht", heißt es in der Nachricht.

Es wird betont, dass ein Stern in Billionen von Jahren so viel Masse verlieren könne, dass er zu einemmit einer Masse wie der des Jupiters werden könne.

In der Pressemitteilung des Observatoriums heißt es, dass die Annäherung des Sterns an ein Schwarzes Loch in der GSN 069-Galaxie erfolgte, die 250 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Diese Daten wurden vom Chandra X-ray Observatory und XMM-Newton erhalten.

