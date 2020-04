Neue Hypothese: Wie der Urmensch nach Westsibirien kam

Wie sich die Menschheit in Wahrheit über die Erde verbreitete, ist immer noch ein Rätsel, über das sich Historiker bis heute den Kopf zerbrechen. Laut einer Theorie haben unsere Vorfahren in der Steinzeit das Uralgebirge vom Westen nach Osten durchquert und die Halbinsel Jamal besiedelt.

Von den Abenteuern der Urmenschen und der heutigen Archäologen lesen Sie in diesem Beitrag, der auf Forschungen beruht, deren Ergebnisse in den Fachmagazinen „Stratum“ und „Probleme der Archäologie, Ethnographie, Anthropologie Sibiriens und der benachbarten Territorien“ veröffentlicht wurden.

Alles beginnt mit einer Hypothese

Forscher können immer noch keine eindeutige Antwort auf die Frage geben, wie die Urmenschen den nördlichen Teil der Ural-Region, das Territorium am Unterlauf des Flusses Ob erreichten, wo jetzt der Verwaltungskreis der Jamal-Nenzen liegt – und woher diese Urmenschen dorthin gekommen sind. Aktuell herrscht die Theorie vor, wonach Westsibirien aus verschiedenen Richtungen besiedelt worden sein könnte, abhängig von den klimatischen und landschaftlichen Bedingungen.

Mit der Überprüfung dieser Hypothese, der zufolge die Urmenschen vor etwa 90 000 Jahren aus dem Westen nach Osten zogen, beschäftigen sich gleich mehrere Expertenteams vom Institut für Archäologie und Ethnografie der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften, vom Institut für Geologie und Mineralogie „Wladimir Sobolew“ und vom Institut für Kernphysik „Gersch Budker“.

„Bis vor kurzem galt, dass der Unterlauf des Flusses Ob, das jetzige Territorium nördlich von Chanty-Manssijsk, vor 15 000 bis 25 000 Jahren mit einem Gletscher bedeckt und der südliche Teil von einem Gletschersee überflutet gewesen sei“, sagte der Leiter des Labors für Geoinformationstechnologien des Instituts für Geologie und Mineralogie, Iwan Solnikow. „Aber dann wurden unweit des sogenannten Mansensees Mammutknochen entdeckt, und das bedeutete, dass es dort keinen Gletscher gab. Also waren die Bedingungen für die Besiedelung dieses Territoriums durch Menschen vorhanden – anders als auf dem mit Eis bedeckten russischen Flachland.“

Durch Berge und Jahrtausende

Um diese Theorie zu bestätigen, haben die Forscher ein digitales MERIT-Modell des Uralkamms und des benachbarten Territoriums geschaffen. Dabei vermuteten sie, dass es drei wichtigste und sechs weniger wichtige (engere) Wege gegeben haben könnte, auf denen die Urmenschen vermutlich das Gebirge überquerten.

Also kann man behaupten, dass es potenzielle Migrationswege über das nördliche Uralgebirge gab – ungefähr vor 60 000 Jahren, also in der Eiszeit, als es dort keine Gletscher mehr gab. Angesichts dessen könnte dieses Territorium der Ausgangspunkt für die Urmenschen gewesen sein, die den Raum am Unterlauf des Ob besiedelten.

Außerhalb des Kontextes

Aber alle Artefakte, die von den Experten während ihrer Expeditionen in den Jahren 2016 bis 2019 entdeckt wurden, wurden praktisch auf der Oberfläche gefunden: an Flussufern, wo Gegenstände mit der Zeit aus dem Wasser angespült werden. Also tauchen sie aus der Kulturschicht auf und bleiben quasi außerhalb des Kontextes.

Um die Theorie der Besiedelung des Ob-Unterlaufs zu beweisen, müssen die Forscher ein paläolithisches Standquartier finden.

„Heute suchen wir nicht mehr nach Fakten, dass es hier Menschen gab. Es wurden dort viele Knochen der quaternären Fauna entdeckt, die davon zeugen, dass es auf diesem Territorium Säugetiere gab, denen logischerweise Menschen folgten. Wir verstehen, dass dieses Territorium kein ‚weißer Fleck‘ ist“, erläuterte Alexander Postnow vom Institut für Archäologie und Ethnografie. „Jetzt müssen wir den Kontext finden, beispielsweise ein paläontologisches Standquartier (Arbeitsinstrumente, bearbeitete Knochen, Feuerstellen usw.) oder ein von Menschen genutztes Mammutskelett. Wir brauchen Beweise, dass hier Menschen lebten.“

Sein Kollege Anton Wybornow verwies seinerseits darauf, dass archäologische Forschungen immer zwei Ziele verfolgen: eine Hypothese zu überprüfen und nach Informationen zu suchen, die für neue Forschungsmethoden nützlich wären. Beide Ziele wurden nach seinen Worten bei den Forschungen 2019 erreicht. Die Hypothese wurde von entdeckten Artefakten bestätigt. „Wir hoffen, dass unsere Hypothese mit der Zeit zur Theorie wird, die die Besiedelung des Ob-Unterlaufs in den Paläolith-Zeiten beweisen wird. Vor unserer Expedition am Unterlauf des Ob gab es zwei datierte Entdeckungen von Tierknochen. Jetzt ist diese Zahl zigfach größer geworden“, so der Experte. „Indem wir unsere Forschungsmethode getestet haben, begriffen wir, dass wir in einem größeren Raum handeln sollten: vom Hauptfluss weggehen, Wasserscheiden überqueren, die Wege finden, auf denen Menschen den Ob erreichten.“

Aber dieses Projekt umfasst ein sehr großes und schwieriges Territorium. Der Experte Anton Anoikin vom Institut für Archäologie und Ethnografie sagt, dass die Forscher wegen des kurzen Sommers im Norden sehr wenig Zeit hätten, aber gleich mehrere Hunderte Kilometer erforschen müssten.

„Das Klima hier ist einerseits subarktisch, andererseits subkontinental. Irgendwo grenzt dieses Territorium an das Uralgebirge und irgendwo an die Sumpflandschaft Wasjuganje. Ein Experte für nur einen Forschungsbereich kann unmöglich diese ganze Region aus der Sicht ihrer Besiedelung durch Urmenschen bewerten, die dortige Besiedelungskultur in der Steinzeit beschreiben“, betonte Anoikin. „Da muss eine Kollaboration her, wobei Experten für verschiedene Forschungsbereiche zusammenwirken. Nur so kann man eine vollwertige Hypothese entwickeln und reale Ergebnisse erreichen.“

Doch trotz all der Schwierigkeiten geht es dabei um die erste dermaßen umfassende Erforschung der Besiedelung des nördlichen Teils von Westsibirien bzw. Eurasien.

Die Forschungen verlaufen im Rahmen des Projekts „Geochronologie und Paläogeographie des Ob-Unterlaufs im Pleistozän im Kontext seiner Besiedelung durch paläolithische Menschen“, das die Unterstützung des Russischen wissenschaftlichen Fonds genießt. Die vorläufigen Ergebnisse wurden in den Magazinen „Stratum“ und „Probleme der Archäologie, Ethnographie, Anthropologie Sibiriens und der benachbarten Territorien“ veröffentlicht.