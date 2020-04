Ältere Quarantäne-Patienten im Fokus: „Wollen Sterberate um 33 Prozent senken“

Bei wem Covid-19 in einer milden Verlaufsform diagnostiziert wird, für den heißt es: In der Hausisolation bleiben und bei der Verschlechterung des Zustands den Arzt rufen. Doch was nach einer sinnvollen Regelung klingt, um Krankenhäuser nicht zu überlasten, erweist sich schnell als problematisch, wenn Patienten entweder ihren eigenen Zustand nicht streng überwachen oder diesen einfach falsch einschätzen.

Ältere Patienten schätzen sich oft falsch ein

„Gerade bei älteren Patienten ist es gar nicht selten – das hat man in Italien gesehen –, dass die dann zögern, die Reißleine zu ziehen und dann bei Verschlechterungen in der Nacht versuchen bis in den Morgen zu kommen“, erklärt der Kardiologe Georg Schmidt im Gespräch mit Sputnik. „Und dann ist es eben oft zu spät, denn sie kommen in einem schlimmen Zustand in die Klinik und haben dann nur noch wenige Überlebenschancen.“

Schmidt ist nicht nur Kardiologe, sondern auch Leiter der Arbeitsgruppe Biosignal-Verarbeitung am Klinikum rechts der Isar an der Technischen Universität München. Seit zwei Jahrzehnten hat er sich mit Verfahren der Biosignal-Analyse beschäftigt, um auch auf Distanz das Risiko von Herzpatienten einzuschätzen. Dass nun die Corona-Pandemie kommt und seine Technik dafür so gut geeignet ist, bezeichnet er als „reinen Zufall“. Es könnte auch ein glücklicher Zufall sein, denn zusammen mit dem Gesundheitsreferat der Stadt München plant das Klinikum rechts der Isar eine Studie, die die Problematik älterer Quarantäne-Patienten mit Sensorik und Telemedizin lösen soll.

Ein Sensor im Ohr soll die Einschätzung übernehmen

Eine unnötige Verschlechterung des Gesundheitszustands soll durch einen stöpselartigen Sensor vermieden werden, der im Ohr angebracht wird. Dieser misst in Intervallen von 15 Minuten Minuten die Vitalfunktionen des Patienten, zu denen die Körpertemperatur, der Herzschlag, die Atemfrequenz und die Sauerstoffsättigung des Bluts gehören. Ein weiterer Parameter, ein sogenannter „Polyscore“ wird vier Mal am Tag gemessen: Er erfasst die „Organismus-internen Regulationsmechanismen“ oder einfacher ausgedrückt, „die Reserve des Organismus beim Kampf gegen die Krankheit“.

Damit werden laut Schmidt alle Daten, die ein Notarzt für seine Entscheidung braucht, zuhause erhoben. „Wir bringen den Monitor, der sonst nur auf der Überwachungsstation ist, nach Hause, in die Wohnung der Leute, ohne dass wir riesige infrastrukturelle Änderungen brauchen“, so der Kardiologe.

Der Sensor sendet seine Daten über Bluetooth an einen Transmitter und dieser leitet sie über eine Telefonverbindung weiter zum Krankenhausserver. „Wir haben bei uns ein Covid-Telezentrum an der Technischen Universität aufgebaut mit vier Teams, die sieben Tage, 24 Stunden die hereinkommenden Daten überwachen“, erklärt Schmidt. „Wir überlassen den Patienten natürlich nicht der Maschine, unsere Mitarbeiter sehen jederzeit das Originalsignal auf dem Bildschirm.“

Bei Rot fährt der Rettungsdienst los

Der Gesamtzustand des Patienten wird durch die drei Farben der Ampel ausgedrückt: „Bei Rot fährt der Rettungsdienst gleich los, denn wir haben ja Digitalparameter, also das, was der Notarzt braucht, um Entscheidungen zu treffen“, erläutert Schmidt. Bei Gelb werde eine Facharzt zum Telefonat eingebunden, befragt den Patienten nach seinem Zustand und ordnet je nach Fall auch eine Untersuchung an. Bei Grün wird Patienten telefonisch mitgeteilt, dass der Zustand gut aussehe und gefragt, wie man sich selbst fühle.

Auf Covid-19 zurück übertragen bedeutet das: „Wir können die schweren Verläufe früh genug erkennen, sodass die Patienten, in einem halbwegs vernünftigen Zustand die Klinik erreichen. Es gibt klare Daten dazu, dass der Zustand des Corona-Patienten der zweiten Phase, der Phase der Hyperinflammation, dass die Prognose im Krankenhaus eindeutig von dem Zustand bei Einlieferung abhängt“, so Schmidt. Das hochgesteckte Ziel dabei: die Mortalität dieser Patientengruppe um ein Drittel im Vergleich zu nicht überwachten Quarantäne-Patienten senken.

Zunächst sollen an der Studie über zwei Monate hinweg 1200 Personen teilnehmen, die drei Kriterien erfüllen: über 60 Jahre alt, positiv auf SARS-CoV-2 getestet und in der Hausquarantäne. Außerdem werden auf diese Weise zum ersten Mal in größerem Stil die Möglichkeiten der Telemedizin erprobt: „Das gibt ganz generell der Telemidizin einen großen Aufschwung, weil jetzt klar wird, welche Vorteile man damit erlangen kann“, findet Schmidt.

Wichtig sind aus seiner Sicht solche Mittel auch für Patienten, die derzeit die Klinik aus Angst vor einer Ansteckung meiden, obwohl wichtige Untersuchungen anstehen. „Ich kann als Kardiologe von Defibrillator-oder Schrittmacher-Patienten berichten, die sich nicht trauen für eine Kontrolle in die Klinik zu kommen“, betont der Kardiologe. Werkzeuge aus der Telemedizin bieten da die Möglichkeit, die wichtigen Daten aus der Distanz zu erfassen und ein Patientengespräch zu führen. Sind die Werte in Ordnung, kriegt der Patient ein Gefühl der Sicherheit, sind sie problematisch, können gefährdete Patienten gezielt in Kliniken eingeholt werden.

Und was ist mit den Daten?

Im Zusammenhang mit Anwendungen, die die Bewegungsprofile von Covid-19-Erkrankten übermitteln, gibt es derzeit einige datenschutzrechtliche Bedenken. Wie ist es bei der TU München? „Unser System ist absolut sicher, die Daten sind anonymisiert und der Server ist in gesicherter Umgebung“, versichert Schmidt, fügt aber auch zur allgemeinen Problematik hinzu: „Ich bin da auch sehr gespalten. Datenschutz ist wichtig. Man muss abwägen im Einzelfall, wie bei einer solchen Bedrohung, ob man an dieser Stelle auf bestimmte Schutzmechanismen verzichtet, um sich besser wehren zu können. Aber man muss auch aufpassen, dass, wenn die Bedrohung nachlässt, man diese Regulationsmechanismen auch wieder los wird.“

Das Interview mit Georg Schmidt zum Nachhören: