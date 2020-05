Katze in Frankreich mit Coronavirus infiziert

„Eine vereinte Gruppe von Virenforschern von der Nationalen Veterinärschule Alfort, der Nationalen Agentur für sanitärhygienische Kontrolle über Lebensmittelsicherheit, Umwelt und Arbeit (ANSES) und vom Forschungsinstitut für Landwirtschaft, Lebensmittel und Umwelt (INRAE) hat in Gemeinschaft mit dem Pasteur-Institut eine erste Katze in Frankreich als Trägerin des Sars-CoV-2 identifiziert“, heißt es in einer Mitteilung der Veterinärschule.

Die Forscher haben insgesamt zehn Katzen getestet. Bei einer davon fiel der Test positiv aus. Das Tier lebte bei einem Covid-19-infizierten Mann „unweit von Paris“. Die Fachleute stellten bei dem Tiersowiefest. Die Fachleute empfahlen den Tierhaltern, die Hygieneregeln und einen Mindestabstand zu ihren Tieren einzuhalten, um sie vor einer Ansteckung zu bewahren.

Zuvor wurde berichtet, dass Katzen laut Wissenschaftlern am Forschungsinstitut für Veterinärmedizin im chinesischen Harbin für die Covid-19-Infektion anfällig seien. Wie ein Sprecher des belgischen Antikrisenstabs zur Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung Ende März sagte, sei im Land ein Fall von Übertragung des Coronavirus von einem Katzenbesitzer an sein Tier registriert worden. Eine Covid-19-Erkrankung wurde bei einer Katze in Hongkong festgestellt. Deren infizierter Besitzer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im April wurde im Zoo des New Yorker Bezirks Bronx bei Löwen und Tigern eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen. Die Tiere sollen sich von einem Zoo-Angestellten infiziert haben. Im US-Bundesstaat New York haben sich zwei Katzen mit dem Coronavirus angesteckt.

