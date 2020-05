Erste Corona-Fälle außerhalb Chinas bereits im Dezember? Laut WHO nicht ausgeschlossen

Der offizielle Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Christian Lindmeier, hat am Dienstag in Genf zur Überprüfung von Lungenentzündungs-Fällen vom Ende 2019 aufgerufen.

Damit reagierte der WHO-Sprecher auf Berichte aus Frankreich, wonach es im Land schon im Dezember – und damit knapp einen Monat früher als bislang bekannt – die erste Covid-19-Infektion gegeben habe.

Auch andere Länder sollten Recherchen aufnehmen

Das Ergebnis der von der Klinik-Gruppe Avicenne Jean-Verdier durchgeführten Studie sei nicht überraschend. Gleichwohl ergebe sich ein völlig neues Bild. Die Erkenntnisse würden dabei helfen, die „potenzielle Zirkulation von Covid-19“ besser zu verstehen.

Lindmeier forderte auch andere Staaten dazu auf, ähnliche Krankheitsfälle von Ende 2019 nachträglich auf eine Coronavirus-Infektion hin zu überprüfen. Es sei möglich, dass sich noch mehr Lungenentzündungs-Patienten als frühe Corona-Fälle entpuppen, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Dienstag in Genf. Diese Fälle zu entdecken, würde dazu beitragen, dass die Welt sich ein „neues und klareres Bild“ des Ausbruchs machen könnte.

Corona-Ursprung

Angesprochen auf den allgemein angenommenen Ursprung des Virus in China sagte Lindmeier, es sei sehr wichtig, dem nachzugehen. Insbesondere die US-Regierung wirft China vor, bewusst Informationen über das Virus zurückgehalten und so zur weltweiten Ausbreitung des Covid-19-Erregers beigetragen zu haben. Auch mutmaßt sie, dass das Virus in einem Labor in der chinesischen Großstadt Wuhan entstanden sein könnte.

Einige Wissenschaftler haben aber die Einschätzung geäußert, dass es tierischen Ursprungs sei.

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 3,6 Millionen Menschen in 185 Ländern mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 251.898 Todesopfer registriert.

