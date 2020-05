Forscher entdecken neuen Übertragungsweg für Corona

Die Fachleute der School of Medicine bei der Johns Hopkins University stellten fest, dass in den Zellen der Augenoberfläche nicht nur das ACE-2-Protein vorhanden ist, das als Eintrittspunkt für das Virus gilt, sondern auch TMPRSS2, ein Enzym, das dem Virus hilft, nach Bindung des viralen Proteins an ACE-2 einzudringen.

„Reservoir“ für das Virus

„Eine Infizierung der Zellen der Augenoberfläche kann dazu führen, dass das Auge zum Träger des Virus wird und die Tränenflüssigkeit, die Partikel des Virus enthält, zu einem wichtigen Mechanismus für die Übertragung auf andere Menschen wird“, schlussfolgern die Wissenschaftler.

Corona: Aktueller Stand

Es wird betont, dass das Vorhandensein von ACE-2 und TMPRSS2 in ein und derselben Zelle ausreichend sei, damit sich das Virus effizientkönne. Experten kamen zu dem Schluss, dass die Zellen der Augenoberfläche nicht nur für SARS-CoV-2-Infektionen anfällig seien, sondern auch als „Reservoir“ für das Virus dienen können.

Am 11. März hatte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch einer neuen Coronavirus-Infektion Covid-19 als Pandemie eingestuft. Nach den neuesten Daten hat die Zahl der Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus-Typ weltweit vier Millionen überschritten, über 282.000 starben.

ek/mt/sna