Sars-CoV-2 im Labor künstlich nachgebildet

Die Forscher der von Vineet D. Menachery geleiteten Gruppe sind der Meinung, dass das Retorten-Virus zu einem wichtigen Instrument bei der Bekämpfung der Infektion werden und unter anderem zur Entwicklung von Mausmodellen für die Erprobung hocheffektiver Medikamente gegen Covid-19 beitragen kann.

Als Vorbild diente laut der Studie der Virusstamm, der aus einer Abstrichprobe des ersten registrierten Covid-19-Patienten in den USA extrahiert worden war.

Mit Hilfe des künstlich erzeugten Virus, das gleiche Eigenschaften wie Sars-CoV-2 aufweist, kann dessen Vermehrungs- und Ansteckungsfähigkeit erforscht werden.

Die Leiterin des Labors für Genomanalyse am russischen Institut für Allgemeine Genetik „Wawilow“, Swetlana Borinskaja, wies gegenüber der Zeitung „Iswestija“ die Meinung zurück, dass Sars-CoV-2 künstlich erzeugt worden sein könnte. Wissenschaftler könnten in der gegenwärtigen Entwicklungsetappe der Wissenschaft nicht die Eigenschaften eines nicht existierenden Pathogens voraussagen. „Ein Virus kann künstlich gebaut werden, aber nur nach dem Rezept, dass die Natur erfunden hat“, so die Forscherin.

Wie der Leiter des Labors für Genom-Ingenieurie am Moskauer Institut für Physik und Technologie (MFTI), Pawel Woltschkow, gegenüber der Zeitung „Iswestija“ sagte, versucht man derzeit in vielen Labors weltweit, künftige Eigenschaften des künstlich erzeugten Pathogens, in dem die eine oder andere Aminosäure ausgewechselt worden war, vorauszusagen.

„Dank der Methoden der Rückwärts-Genetik kann man den Zusammenbau eines Virus recht schnell untersuchen und klären, woraus es sich zusammensetzt und welche seiner Teile für was verantwortlich sind. (…) Geningenieure haben es schon gelernt, ‘Instruktionen zu erstellen’, das heißt die Eigenschaften des einen oder anderen Wechselteils vorauszusagen. Aber nicht in dem Maße, dass man bei Null beginnen und Sars-CoV-2 schaffen könnte.“

Laut Konstantin Krutovsky, Professor an der Universität Göttingen (Deutschland), hat die Gruppe von Menachery gezeigt, dass ein beliebiges Virus künstlich hergestellt werden könnte, wenn es eine „Instruktion“ dazu gebe. Wenn es jedoch keine gebe, könnte diese auch von Wissenschaftlern selbst verfasst werden, so der Wissenschaftler.

ls/sb