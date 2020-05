Coronavirus: Warum sollte man während einer Pandemie die Umwelt nicht vergessen?

Auf dem Höhepunkt eines Problems ist es schwierig, es objektiv zu bewerten. Man kann sich aber vorstellen, dass es bald unter die Kriterien "positiv - negativ" fallen wird. Einerseits konnte dank der Quarantäne die Menge der schädlichen Emissionen in die Atmosphäre reduziert werden. Andererseits stieg die Nachfrage nach Schutzmitteln unglaublich an: Feuchttücher, Atemschutzmasken, Handschuhe, Einweggeschirr. All dies könne nicht verarbeitet werden und stelle eine ernsthafte Bedrohung für die Umwelt dar, sagte Wladimir Burmatow, Vorsitzender des Ausschusses für Ökologie und Umweltschutz der Staatsduma Russlands, während einer Online-Konferenz in Moskau.

„Die Abfallstruktur hat sich geändert. Medizinische Abfälle wurden zuvor in medizinischen Einrichtungen gesammelt. Nachdem jedoch das Tragen von Masken und Handschuhen zu einem Muss geworden ist, geschieht dies in gewöhnlichen Häusern, auf der Straße, neben Geschäften. Täglich werden 10 Millionen Artikel in Hausmüllrutschen geworfen, sie sind zu normalem Abfall geworden. Wenn wir diese Zahl mit der Anzahl der Tage multiplizieren, wobei wir nicht wissen, wann die Quarantäne endet, ist die Zahl erschreckend “, so Burmatow.

Das Coronavirus lebt noch lange auf den medizinischen Masken und Handschuhen. Vor der Entsorgung müssen sie neutralisiert werden, da sie infizieren und daher gefährlich sein können für die Müllmänner oder diejenigen, die die Abfälle zur Mülldeponie bringen. Dort werden sie sich jahrhundertelang zersetzen, und dies ist eine ernsthafte Belastung für die Umwelt.

Nach der Aufhebung des Beschränkungsregimes werden die parlamentarischen Anhörungen dem Thema Entsorgung medizinischer Abfälle gewidmet sein, fügte Burmatow hinzu. Er wies auch darauf hin, dass die Bedingungen für die getrennte Müllabfuhr in russischen Städten zwar geschaffen worden seien, aber keine einzige Region sie vollständig umgesetzt habe.

Der Abgeordnete machte darauf aufmerksam, dass Vertreter von Wirtschaft und Industrie fordern, das Niveau der Umweltkontrolle in Unternehmen zu verringern, zu mildern oder sogar abzusagen.

„Diese Anrufe sind unbegründet, dies sollte nie geschehen. Die Umweltkontrolle, auch gegenüber Industrieunternehmen, sollte weiterhin Priorität haben. Ich unterstütze nicht die Vorschläge, unter dem Deckmantel einer Pandemie von den im Laufe der Jahre erzielten Vereinbarungen zurückzutreten. Unternehmen müssen den Übergang zu erschwinglichen Industrietechnologien fortsetzen, wir dürfen nicht von dem Plan abweichen, die CO2-Emissionen um 20 Prozent zu senken “, betonte der Leiter des Duma-Ausschusses für Ökologie und Umweltschutz.

Es wäre ein Fehler zu glauben, dass ein sich schnell ausbreitendes Virus den Klimawandel erheblich beeinflussen wird, sagt James Temple aus der Energieabteilung von MIT Technology Review: „In der Weltgeschichte gab es bereits Fälle von Emissionsminderungen aufgrund von Wirtschaftskrisen, Epidemien und Kriegen. Und jedes Mal stiegen die CO2-Emissionen wieder an, sobald sich die Wirtschaft wieder normalisierte.“

Das Volumen der Kohlendioxidemissionen in die Atmosphäre hat seit Ende 2018 stetig zugenommen. Experten zufolge wird es jedoch im Jahr 2020 aufgrund der Ölkrise zu einer deutlichen Verringerung kommen: um etwa 4 Prozent oder 1,6 Milliarden Tonnen. Selbst während des Zweiten Weltkriegs gab es keine derartigen Stürze in der Geschichte. Es scheint Gründe für Optimismus zu geben, aber Klimatologen haben es nicht eilig, sich zu freuen. Selbst eineinhalb Milliarden werden die globale Erwärmung nicht aufhalten.

„Vor dem Hintergrund des Wachstums, das wir in den letzten Jahren beobachtet haben, wird der Effekt äußerst gering sein. Wenn das Wachstum jetzt etwa 2-3 Punkte und 410-420 Partikel pro Million beträgt, beträgt der Rückgang maximal 0,1-0,2 Punkte. Tatsächlich wird die Natur dies nicht bemerken", erklärte Wladimir Semenow, stellvertretender Direktor des Instituts für Physik der Atmosphäre.

Nach einigen Hypothesen wird die Pandemie in Zukunft Umweltschäden verursachen. Sie hat bereits zu enormen finanziellen Verlusten geführt. Und Wissenschaftler glauben, dass, wenn alles vorbei ist, die wirtschaftliche Erholung sowie Gesundheit und Sicherheit für die Länder Priorität haben werden. Die Sorge um Natur und Klima, die vor COVID-19 so viel Aufmerksamkeit erhalten hat, wird jedoch im Hintergrund bleiben. Auf lange Sicht kann dies die Entwicklung der grünen Technologien und der erneuerbaren Energien erheblich verlangsamen.

Während der Pandemie sei die Klimakrise nicht verschwunden, sagte die Psychologin Darja Sutschilina: „Es scheint, dass die Krankheit als verständliche Bedrohung für Leben und Gesundheit wahrgenommen wird – im Unterschied zum ultraschnellen Abschmelzen der Gletscher und zu weit verbreiteten Naturkatastrophen. Es ist, als ob wir uns geheim darauf einigen, so zu tun, als ob dem Planeten nichts passiert. Die Verweigerung von Angst, das Ignorieren der Klimakrise – das ist das eigentliche Problem.“