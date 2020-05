Uralter Krug mit unbekannter Flüssigkeit in China entdeckt

Chinesische Archäologen haben in einem Begräbnis einen 2000 Jahre alten Bronzekrug entdeckt. Das Artefakt ist mit einem Gänsekopf und -hals verziert, darin ist eine unbekannte Flüssigkeit. Darüber berichtet die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag.

Das Grab wurde bei der Rekonstruierung von Elendsvierteln in der Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan gefunden. Vorläufigen Analysen zufolge soll es in der Zeitperiode zwischen Ende der Qin-Dynastie(221-207 v. Chr.) und Anfang der Han-Dynastie (bis zum achten Jahr unserer Zeitrechnung) entstanden sein, hieß es.

In dem Grab könnte nach der Meinung von Experten ein Beamter bestattet worden sein. Neben dem Bronzekrug lagen ein Kessel, mehrere Schalen, Schwerter ausund Eisen und andere Artefakte

Die unbekannte Flüssigkeit hat eine gelblich-braune Farbe und beinhaltet viele Komponenten, die die Forscher derzeit zu identifizieren versuchen.

