Impfstoff als Nasentropfen? Russische Forscher entwickeln neues Medikament gegen Corona

„Impfstoffe unterscheiden sich nicht nur in ihrer Funktionsweise, sondern auch in der Art der Immunisierung. So wird eines unserer Medikamente nicht wie gewöhnlich intramuskulär, sondern nasal verabreicht. Es wird also praktisch wie Nasentropfen benutzt“, erklärte der Leiter des Forschungszentrums im russischen Staatsfernsehen.

In Russland würde inzwischen eine umfangreiche Studie durchgeführt, die das Medikament nun auf seine Wirksamkeit und Verträglichkeit hin überprüfen soll, sagte der Leiter weiter.

Nach Angaben der russischen Stelle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll Russland inzwischen acht potenzielle Impfstoffe gegen das Coronavirus angemeldet haben. Insgesamt habe die WHO bereits 124 mögliche Impfstoffe registriert. Zehn davon sollen demnächst klinisch geprüft werden, weitere 114 würden sich noch in der präklinischen Phase befinden.

Der russische Epidemiologie-Experte Alexander Gorelow geht davon aus, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach keinen einheitlichen Impfstoff gegen die Corona-Infektion geben werde. Er betonte jedoch, dass der Impfstoff keine Nebenwirkungen hervorrufen dürfe und auch für Schwangere geeignet sein sollte. Experten rechnen damit, dass es zwölf bis 18 Monate dauern könnte, bis ein sicherer und wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht.

