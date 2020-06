Größer als das Empire State Building: Gefährlicher Asteroid nähert sich Erde

Er ist von der Nasa als potentiell gefährlich eingestuft, größer als das Empire State Building und rast mit einer Geschwindigkeit von über 11.0000 Kilometern pro Stunde Richtung Erde. Diesen Samstag wird der Himmelskörper den Planeten verfehlen. In Zukunft könnte sich das aber ändern.

Kommenden Samstag erreicht der Asteroid 163348 (2002 NN4) seine größte Nähe zur Erde, um dann wieder im All zu verschwinden. Mit fünf Millionen Kilometern Abstand ist eine Kollision ausgeschlossen.

Zwar ist der Asteroid mit 2,54 und 0,586 Kilometern Durchmessern kein Riese, übertrifft aber dennoch 90 Prozent der Himmelskörper. Immerhin ist er damit. Da er auf seiner Bahn aber immer wieder in die Nähe der Erde kommt, hat ihn die US-Raumfahrtagentur Nasa als „potentiell gefährlich“ eingestuft.

Nachdem 2002 NN4 an der Erde vorbeigeflogen ist, kommt er erst in neun Jahren wieder. Er ist aber nicht der einzige Kandidat, der dicht am blauen Planeten vorbeifliegt.

Laut „Space.com“ passieren jeden Monat kleine Asteroiden die Erde. Der Asteroid 2020 HS7 etwa kommt mehrere Male jeden Monat an uns vorbeigeflogen, ist aber Nasa zufolge nicht gefährlich, denn auf Kollisionskurs mit der Erde würde er einfach in der Atmosphäre verglühen.

vr