Corona-Impfstoff: Russisches Militär wählt zwei Freiwilligen-Gruppen für klinischen Test aus

„Zwei Gruppen von Freiwilligen wurden ausgewählt, um an klinischen Studien eines Covid-19-Impfstoffes teilzunehmen“, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Zu der ersten Gruppe gehörten Armeeangehörige, zu der zweiten Zivilisten. Bevor sie zu den Tests zugelassen werden, müssen die Freiwilligen medizinisch untersucht und von Ärzten für geeignet befunden werden. Im Rahmen der Studie würden die Ärzte den Zustand der Teilnehmer täglich überwachen, Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und andere Werte messen, hieß es.

Das Verteidigungsministerium hatte zuvor mitgeteilt, gemeinsam mit dem Moskauer Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie einen Impfstoff gegen das Coronavirus vorklinisch getestet zu haben. Der Test sei erfolgreich gewesen, die nächste Etappe soll noch im Juli abgeschlossen werden.

Das neue Coronavirus Sars-CoV-2, das Ende Dezember in China entdeckt wurde, hat laut Weltgesundheitsorganisation WHO bis Dienstag weltweit mehr als sieben Millionen Menschen angesteckt. Mehr als 404.000 Infizierte starben. Nach Informationen der Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore, die sich in ihren Erhebungen nicht nur auf Behördenangaben, sondern auch auf Medien stützt, gab es bis Mittwochvormittag weltweit mehr als 7,2 Millionen Infektionen und rund 411.000 Tote.

Russland zählt nach Angaben der Behörden vom Dienstagvormittag 485.253 Infektions- und 6142 Todesfälle.

leo/ae