Coronavirus: Ansteckungsrisiko von der Blutgruppe abhängig? US-Forscher klären auf

Menschen mit der Blutgruppe 1 sind am wenigsten anfällig für das Virus Sars-CoV-2. Zu dem Schluss sind Experten des US-Unternehmens „23andMe“ (Kalifornien) gelangt, das auf die Genomentschlüsselung spezialisiert ist.

Die Forscher analysierten Daten von 750.000 Menschen, von denen 10.000 mit dem Coronavirus infiziert waren. Unter Berücksichtigung des Geschlechts, der Körpermasse und des Alters der Testpersonen wurde festgestellt, dass die Ansteckung bei Menschen mit Blutgruppe 0 um neun bis 18 Prozent seltener erfolgt.

Es wurde außerdem herausgefunden, dass die ermittelte Gesetzmäßigkeit sowohl beim positiven als auch beim negativen Rhesus-Faktor zustande kommt. In früheren Studien hatte diese Feststellung nur beim positiven Rhesus-Faktor gegolten.

Wie Professor Veronika Skworzowa, die Leiterin der russischen Föderalen medizinisch-biologischen Agentur (FMBA), zuvor mitteilte, sind Personen mit Blutgruppe A am meisten für das Coroanvirus anfällig. An zweiter Stelle liegen beim Ansteckungsrisiko Menschen mit den Blutgruppen 0 und B. Menschen mit der Blutgruppe AB sind am seltensten der Ansteckungsgefahr ausgesetzt.

Das Virus Sars-CoV-2 (der Erreger der Lungenkrankheit Covid-19) wurde erstmals Ende vergangenen Jahres in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt. Anfang März erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch des Coronavirus zur Pandemie. Nach neuesten WHO-Daten sind insgesamt mehr als 7,2 Millionen Infizierte registriert worden. 413.000 Menschen starben. In Russland sind nach neuestem Stand 502.436 Infektionsfälle verzeichnet worden. 261.150 Patienten sind inzwischen wieder gesund. 6352 Menschen starben.

