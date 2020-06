Wissenschaftler kommen der Erforschung des „Dunklen Zeitalters“ des Weltraums näher

Ein internationales Team ist derzeit laut einer Mitteilung der University of Washington (UW) der Erforschung einer früheren Zeitspanne des Universums vor der Entstehung der ersten Sterne näher als je zuvor.

UW-Wissenschaftler, ihre Kollegen aus den australischen University of Melbourne und Curtin University sowie der Brown University in Providence (US-Bundesstaat Rhode Island) hätten sich auf das nur wenig verstandene Zeitalter konzentriert, das vor rund 13 Milliarden Jahren zu Ende gekommen sei, schreibt die Universität am Donnerstag auf ihrer offiziellen Webseite.

Signal von neutralem Wasserstoff steht im Zentrum der Studie

Nun untersuchen demnach die Forscher Angaben, die sie mit Hilfe des Radioteleskops Murchison Widefield Array (MWA) im westlichen Australien bekommen haben.

Quelle antenne in Australia sono parte del Murchison Widefield Array, un telescopio in microonde che da la caccia a segnali provenienti da 12-13 miliardi di anni fa, prima della nascita delle prime stelle, nell'età oscura dell'universo!https://t.co/lpSN6G3wiy pic.twitter.com/o3ZWFXVmG7 — Adrian Fartade - Link4Universe (@Link4Universe) June 14, 2020

„Von diesem Dunklen Zeitalter gibt es natürlich kein lichtbasiertes Signal – es hat kein sichtbares Licht gegeben!“, zitiert die Uni ihren Professor Miguel Morales, der Mitglied des Rechercheteams ist. „Es gibt aber ein spezifisches Signal, das wir finden können. Es kommt vom neutralen Wasserstoff.“

Das Signal soll Informationen über das Dunkle Zeitalter und über die Ereignisse, die es beendet hätten, in sich bergen. Die Forscher haben laut dem Bericht ungefähr 3000 Stunden von den durch das MWA gesammelten zusätzlichen Emissionsdaten und versuchen jetzt, Interferenzen herauszufiltern.

mo/mt